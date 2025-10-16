spot_img
    Tânărul de 20 de ani, înmormântat sâmbătă la Piscuri

    Tânărul Dafinoiu Robert Cristian, decedat ieri dimineață în urma unui accident rutier grav care a avut loc pe raza localității Vlăduleni, va fi înmormântat sâmbătă după amiază la Piscuri, localitatea unde domiciliază familia îndoliată. De altfel, sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus astăzi la casa părintească din Piscuri, comuna Plopsoru.

    Comunitatea din Plopșoru este în doliu de ieri după decesul tânărului  Robert, care și-a pierdut viața în urna unui accident rutier grav, cu trei victime. În mașina condusă de acest tânăr, răsturnată în afara părții carosabile, se mai afla o tânără de 22 de ani din Bâlteni și un adolescent de 17 ani din Rovinari. Tânăra este internată la ATI, fiind în stare stabilă.

     

     

