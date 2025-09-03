Se lucrează pe Anghel Saligny, la Novaci! O stradă asfaltată începând de astăzi

Primăria Orașului Novaci continuă lucrările de modernizare și asfaltare ale străzilor din localitate, anunță primarul Leuștean. De altfel, chiar astăzi a fost așternut primul strat de asfalt pe strada Tomeni, în cadrul programului național de investiții „Anghel Saligny”. „În aceasta etapa se vor mai executa lucrări de asfaltare , prin același program, și pe străzile Huluba, Păstrăvului și Teiului, iar pe strada Aninișului se vor efectua reparații asfaltice in vederea asigurării planeității suprafeței de rulare pentru așternerea unui strat de mixtura asfaltică”, a transmis Dumitru Leuștean care demonstrează că austeritatea nu afectează aceste investiții locale importante pentru comunitate. Primăria Novaci își continuă astfel angajamentul de modernizare a străzilor orașului prin proiecte finanțate prin „Anghel Saligny”, pentru a oferi condiții de trafic mai bune tuturor locuitorilor.

Apreciază: Apreciază Încarc...