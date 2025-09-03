spot_img
30.7 C
Târgu Jiu
miercuri, septembrie 3, 2025
Altele
    AcasăEconomicGramul de aur se apropie de pragul de 500 lei
    Economic

    Gramul de aur se apropie de pragul de 500 lei

    Radu Georgescu
    By Radu Georgescu
    0
    0
    aur gram

    Recordul de 487,9002 lei atins marți de prețul gramului de aur a rezistat doar o zi. Metalul galben a urcat miercurea aceasta la 494,9452 lei iar uncia a atins un nou maxim istoric de 3.549,80 dolari, creșterea față de aceeași perioadă a anului trecut fiind de 1.053 dolari.

    Evoluția este pusă pe seama faptului că investitorii au reacţionat la creşterea randamentelor obligațiunilor emise de Trezoreria americană, care a avut efect la nivel global, în condițiile în care majoritatea analiștilor anticipează o scădere din partea Rezervei Federale a dobânzii de politică monetară, care se află de la sfârșitul anului trecut la 4,25 – 4,50%.

    Pe de altă parte, administrația de la Casa Albă a anunțat că va solicita Curții Supreme o hotărâre de urgență privind tarifele la importurile în Statele Unite, după ce o curte de apel a declarat ilegale majoritatea taxelor impuse de preşedintele Donald Trump.

    Analiștii anticipează că prețul la vedere al aurului va fluctua între 3.600 și 3.900 dolari pe termen scurt și mediu. În opinia lor, există posibilitatea testării pragul de 4.000 dolari în 2026, dacă se vor menține incertitudinile economice și geopolitice, iar cererea băncilor centrale nu se va tempera.

    În ședința precedentă culoarul de tranzacționare al euro a fost de peste un ban, dar miercuri acesta s-a restrâns la 5,076 – 5,08 lei. Media monedei unice s-a retras marginal de la 5,0781 la 5,0779 lei. În schimb, monedele din regiune s-au întărit mai consistent la 4,2589 zloți/euro, respectiv 394,34 forinți/euro.

    După o pauză de circa două săptămâni, de la începutul lui septembrie se manifestă un proces de scădere a dobânzilor interbancare, în condițiile în care lichiditatea din piața monetară a devenit excesivă.

    Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a scăzut de la 6,56 la 6,55%, cel mai scăzut nivel de la începutul lunii mai. Indicele la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a coborât de la 6,71 la 6,69%, cea mai scăzută valoare începând cu 7 mai, iar cel la 12 luni de la 6,88 la 6,86%.

    În așteptarea publicării miercuri a datelor privind piața muncii din Statele Unite și a minutei ultimei ședințe a Fed (Beige Book), euro s-a retras la 1,1609 – 1,1665 dolari, după creșterea de luni până la 1,1736 dolari.

    Scăderea euro din piețele internaționale nu a fost surprinsă de cea locală, unde cursul dolarului a scăzut de la 4,3638 la 4,3548 lei, față de 4,3681 lei la jumătatea săptămânii trecute.

    Creșterea la cel mai ridicat nivel din 1998 a randamentului obligaţiunilor pe 30 de ani emise de Marea Britanie, pe fondul îngrijorărilor legate de finanţele publice ale ţării, ceea ce ar putea provoca o remaniere guvernamentală înainte de prezentarea noului buget, a afectat performanța lirei sterline a cărei medie a coborât la 5,84 lei, față de 5,8714 lei, în urmă cu o săptămână. Volatilitatea francului elvețian a fost minimă iar media a fost stabilită la jumătatea acestei săptămâni la 5,4211 lei.

    Bitcoin fluctua între 110.575 și 111.753 dolari, după scăderea de lunea aceasta la circa 107.000 dolari. Ether se mișca în culoarul 4.284 – 4.385 dolari, după ce s-a apropiat la începutul acestei săptămâni de 4.200 dolari.

    Articolul precedent
    Se lucrează pe Anghel Saligny, la Novaci! O stradă asfaltată începând de astăzi
    Radu Georgescu
    Radu Georgescuhttps://igj.ro/
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!