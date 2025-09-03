Gramul de aur se apropie de pragul de 500 lei

Recordul de 487,9002 lei atins marți de prețul gramului de aur a rezistat doar o zi. Metalul galben a urcat miercurea aceasta la 494,9452 lei iar uncia a atins un nou maxim istoric de 3.549,80 dolari, creșterea față de aceeași perioadă a anului trecut fiind de 1.053 dolari.

Evoluția este pusă pe seama faptului că investitorii au reacţionat la creşterea randamentelor obligațiunilor emise de Trezoreria americană, care a avut efect la nivel global, în condițiile în care majoritatea analiștilor anticipează o scădere din partea Rezervei Federale a dobânzii de politică monetară, care se află de la sfârșitul anului trecut la 4,25 – 4,50%.

Pe de altă parte, administrația de la Casa Albă a anunțat că va solicita Curții Supreme o hotărâre de urgență privind tarifele la importurile în Statele Unite, după ce o curte de apel a declarat ilegale majoritatea taxelor impuse de preşedintele Donald Trump.

Analiștii anticipează că prețul la vedere al aurului va fluctua între 3.600 și 3.900 dolari pe termen scurt și mediu. În opinia lor, există posibilitatea testării pragul de 4.000 dolari în 2026, dacă se vor menține incertitudinile economice și geopolitice, iar cererea băncilor centrale nu se va tempera.

În ședința precedentă culoarul de tranzacționare al euro a fost de peste un ban, dar miercuri acesta s-a restrâns la 5,076 – 5,08 lei. Media monedei unice s-a retras marginal de la 5,0781 la 5,0779 lei. În schimb, monedele din regiune s-au întărit mai consistent la 4,2589 zloți/euro, respectiv 394,34 forinți/euro.

După o pauză de circa două săptămâni, de la începutul lui septembrie se manifestă un proces de scădere a dobânzilor interbancare, în condițiile în care lichiditatea din piața monetară a devenit excesivă.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a scăzut de la 6,56 la 6,55%, cel mai scăzut nivel de la începutul lunii mai. Indicele la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a coborât de la 6,71 la 6,69%, cea mai scăzută valoare începând cu 7 mai, iar cel la 12 luni de la 6,88 la 6,86%.

În așteptarea publicării miercuri a datelor privind piața muncii din Statele Unite și a minutei ultimei ședințe a Fed (Beige Book), euro s-a retras la 1,1609 – 1,1665 dolari, după creșterea de luni până la 1,1736 dolari.

Scăderea euro din piețele internaționale nu a fost surprinsă de cea locală, unde cursul dolarului a scăzut de la 4,3638 la 4,3548 lei, față de 4,3681 lei la jumătatea săptămânii trecute.

Creșterea la cel mai ridicat nivel din 1998 a randamentului obligaţiunilor pe 30 de ani emise de Marea Britanie, pe fondul îngrijorărilor legate de finanţele publice ale ţării, ceea ce ar putea provoca o remaniere guvernamentală înainte de prezentarea noului buget, a afectat performanța lirei sterline a cărei medie a coborât la 5,84 lei, față de 5,8714 lei, în urmă cu o săptămână. Volatilitatea francului elvețian a fost minimă iar media a fost stabilită la jumătatea acestei săptămâni la 5,4211 lei.

Bitcoin fluctua între 110.575 și 111.753 dolari, după scăderea de lunea aceasta la circa 107.000 dolari. Ether se mișca în culoarul 4.284 – 4.385 dolari, după ce s-a apropiat la începutul acestei săptămâni de 4.200 dolari.