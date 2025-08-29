Vicele PSD de la Ciuperceni a demisionat

Viceprimarul social-democrat al comunei Ciuperceni a demisionat din funcție. Sorin Băsângeac spune că a renunțat de bunăvoie la funcție din motive profesionale. Mai exact, acesta și-a depus demisia ieri în CL.

„Țin să vă anunț că mi-am depus demisia din funcția de viceprimar al Comunei Ciuperceni și nu din cauza celor spuse de anumiți oameni că motivul ar fi unul financiar sau familial.Se pare că tot ce am făcut până acum nu a fost destul de suficient. Nu vreau să mai aud vorbe prin spatele meu, dacă aveți ceva de spus aștept sa.mi spuneți în față. Dacă am greșit cu ceva nu a fost cu bună voință. Am fost pus în funcție cu scandal când nimeni nu a crezut în mine. Acum țin să mulțumesc tuturor consilierilor care au respins dorința mea de a demisiona din funcție.Motivul plecării mele este strict profesional,eu nu m-am afirmat niciodată pe fb când am făcut ceva pentru comună nu m.am lăudat cu nimic.Voi pleca cu capul sus fără nici o remușcare și cu conștiința împăcată că am ajutat pe toți cei care mi-au cerut ajutorul”, a declarat fostul viceprimar.

Momentan, funcția de viceprimar de Ciuperceni a rămas vacantă, dar cu siguranță nu va fi numit un înlocuitor acum. Fostul vice a fost numit în această funcție la începutul lunii noiembrie într-o ședință care s-a lăsat cu scandal.