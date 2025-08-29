Medicul Andreea Elena Miruță, soția ministrului Economiei, numită coordonator al Ambulatoriului SJU Gorj

Managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, Dumitru Vienescu, a confirmat numirea medicului Andreea Elena Miruță în funcția de coordonator al Ambulatoriului. Acesta a precizat că atribuțiile sunt menite să sprijine activitatea directorului medical și să asigure o funcționare cât mai eficientă a secției.

„Rolul medicului coordonator este de a aduce la cunoștința directorului medical problemele care pot apărea, pentru ca ele să fie rezolvate cât mai rapid. Este o funcție neremunerată”, a subliniat Vienescu, mulțumindu-i doctoriței Miruță pentru că a acceptat această responsabilitate.

Funcția a fost ocupată anterior, până la pensionare, de medicul oftalmolog dr. Nițu.

Medicul Andreea Elena Miruță, de asemenea oftalmolog, este soția deputatului Radu Miruță, actual ministru al Economiei și Turismului.