Anunț public

Titular SC ATV Professional Full SRL cu sediul in comuna Ponoarele, sat Baraiacu, nr cadastral 50725-C5, judetul Mehedinti, anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei tehnice in vederea obtineri Autorizatiei de Mediu pentru desfasurarea activitatii cu cod CAEN: 1629 – Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite, ce se vor desfasura la punctul de lucru din localitatea Baraiacu, comuna Ponoarele, judetul Mchedinti. Informatii privind impactul potential asupra mediului al activitatii pentru care se solicita obtinere Autorizatei de Mediu, precum si Documentatia tehnica aferenta pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti, str. Baile Romane, nr 3, in zilele de luni vineri, intre orele 8-14 Publicul interesat poate inainta comentari/observatii/sugestii in scris la sediul APM MH sau electronic la adresa de e-mail [email protected]

Apreciază: Apreciază Încarc...