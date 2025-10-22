spot_img
    Ultimul film în care joacă un apreciat actor gorjean a fost lansat oficial

    Premiera filmului „Nebunul“ în care joacă și apreciatul actor gorjean Marian Negrescu, fostul director al Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu“ din Târgu Jiu, a avut loc la cinemateca Eforie, din București.
    „În această seară, la cinemateca Eforie, în București, a avut loc premiera oficială a filmului Nebunul. A fost prezentă aproape toată echipa – regizorul Igor Cobileaski, directorul de imagine Cristian Gugu, actorii Bogdan Farcaș, Gabi Costin, Florin Galan. Sunt și eu alături de ei și o echipă absolut minunată. Filmul a fost primit extraordinar, a fost o sală plină ochi (sold out…)“, a transmis actorul Marian Negrescu.
    Acțiunea se petrece în România (1992), iar filmul spune povestea lui SAVA, considerat bolnav mintal. Când clădirea spitalului este restituită unei mănăstiri, toți pacienții sunt transferați la alte spitale. SAVA, însă, evadează, dar se întoarce.
