    Administratie

    Șanțuri decolmatate, în două sate ale comunei Căpreni! Urmează o hotărâre de Consiliu Local

    Stoica Anamaria
    Șanțurile din doua sate ale comunei Căpreni au fost curățate de autoritatea locală. Este însă doar primul pas, deoarece administrația locală va stabili exact, prin hotărâre, cine trebuie să facă aceste lucrări, cum și când dar și consecințele pentru cei care nu vor face asta. „Am acționat în teren, împreună cu beneficiarii de ajutor social, pentru decolmatarea șanțurilor de pe raza satelor Bulbuceni și Brătești, o lucrare necesară pentru a preveni acumulările de apă și a îmbunătăți scurgerea acesteia. Aceste acțiuni reprezintă doar primul pas dintr-un plan mai amplu. La sfârșitul acestei luni, vom supune spre aprobarea Consiliului Local „Proiectul de hotărâre privind efectuarea lucrărilor de decolmatare a canalelor, șanțurilor și rigolelor din Comuna Căpreni”, pentru a putea interveni organizat în toate satele comunei”, a declarat primarul Radu Bîrdăcel.

    „Reamintim fiecărui cetățean obligația legală și morală de a-și curăța și întreține șanțul din fața propriei gospodării. Doar printr-un efort comun putem avea o comună curată, sigură și bine gospodărită. Curățenia și întreținerea infrastructurii de scurgere a apei sunt esențiale pentru siguranța gospodăriilor noastre. Voi continua să mă implic direct și să mobilizez toate resursele disponibile pentru a rezolva aceste probleme”, a completat primarul comunei Căpreni.

