Euro s-a retras de la 5,07 lei la 5,06 lei

Moneda națională a profitat joia aceasta de nivelul mai ridicat al ofertei de valută de la nivelul caselor de schimb, august fiind luna în care mulți români care muncesc în străinătate se întorc în țară pe perioada concediilor.

Cursul euro a scăzut de la 5,0611 la 5,0578 lei, iar cotațiile din piață s-au retras la 5,054 – 5,059 lei.

Cu un nivel al lichidității care acoperă necesitățile băncilor comerciale, nu au existat modificări ale indicilor ROBOR. Cel la trei luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, s-a oprit la 6,60%, nivel stabilit în urmă cu două săptămâni. Indicele la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a stagnat la 6,74%, după scăderea marginală de marți, iar cel la 12 luni s-a oprit la 6,90%.

Nivelul mai redus al dobânzilor interbancare a permis Ministerului de Finanțe să „forțeze” o scădere a randamentelor la emisiunile de titluri de stat și să împingă scadențele mai sus în timp.

Joia aceasta, Trezoreria a atras 500 milioane lei printr-o emisiune de obligaţiuni de stat, scadente în aprilie 2028 la un randament mediu anual de 7,40%, în timp ce ofertele de cumpărare au fost duble. Finanțele au mai împrumutat alte 500 milioane lei la o dobândă medie anuală de 7,46% după ce au redeschis o emisiune de obligaţiuni de stat scadentă în iulie 2033. Și în acest caz băncile și clienții lor au pus la bătaie o sumă dublă decât cea atrasă.

Euro se tranzacționa joi în culoarul 1,1625 – 1,1663 dolari, ceea ce a coborât cursul monedei americane de la 4,3462 la 4,3387 lei.

Atenția piețelor este îndreptată către conferinţa marilor bănci centrale care se va desfășura între 21 şi 23 august la Jackson Hole (Wyoming) în Statele Unite. În opinia analiștilor va fi o ultimă încercare din partea lui Jerome Powell, președintele Rezervei Federale americane, de a apăra independența instituției la atacurile tot mai dese ale președintelui Donald Trump.

Cursul francului elvețian a urcat de la 5,3836 la 5,3890 lei iar cel al lirei sterline s-a retras de la 5,8679 la 5,8482 lei.

Prețul gramului de aur a crescut de la 464,7759 lei la 466,1103 lei. Metalul galben fluctua în piețele specializate în culoarul 3.326 – 3.353 dolari, scăderea față de acum o lună fiind de aproape 2,5%.

În regiune, media monedei maghiare s-a depreciat la redeschiderea pieței la 395,84 forinți/euro. Cursul celei poloneze s-a întărit marginal la 4,2521 zloți/euro.

Bitcoin fluctua în culoarul 112.950 – 114.814 dolari iar ether se tranzacționa între 4.240 și 4.338 dolari.

Sunt folosite date și informații disponibile până la ora 14:00