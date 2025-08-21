Dosar de fals în înscrisuri sub semnătură privată, unul dintre inculpați fost director al Primăriei Târgu Jiu

Judecătoria Târgu Jiu instrumentează un dosar de fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu patru inculpați, unul fiind Constantin Răduțoiu, fost director al Primăriei Târgu Jiu. Răduțoiu a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu pentru fals intelectual în formă coautoratului. De fapt, infracțiunea de falsul intelectual în forma coautoratului presupune că două sau mai multe persoane colaborează pentru a crea un înscris fals, fiecare având o contribuție esențială la actul de falsificare. Această formă de infracțiune se referă la falsificarea unui înscris oficial sau sub semnătură privată, cu scopul de a produce efecte juridice. Răduțoiu nu mai este director în Primăria Târgu Jiu fiind, în prezent, pensionar. Acesta a fost sancționat disciplinar la locul de muncă, anul trecut, după ce a fost prins băut la volan, iar cu ceva timp în urmă a mai beneficiat de o sancțiune disciplinară după o alta greșeală profesionala sancționată dur de angajator.

De data aceasta, Răduțoiu este acuzat de fals intelectual într-un dosar în care mai sunt trei inculpați. Dosarul se află pe rolul Judecătoriei Târgu Jiu și va avea primul termen abia în toamna acestui an.