Propunerile IMM România privind Pachetul II de reforme

IMM ROMÂNIA, confederație patronală reprezentativă la nivel național, susține adoptarea de măsuri pentru susținerea mediul antreprenorial, în cadrul Pachetului II, în vederea depășirii actualei crize bugetare.

Având în vedere că, în cadrul Pachetului I, s-a mărit fiscalitatea pentru mediul de afaceri, nefiind luată nicio măsură de sprijin pentru antreprenori, IMM România consideră că este esențial ca, în cadrul Pachetului II de reforme, să fie introduse măsuri pentru susținerea antreprenorilor.

Materialul a fost realizat pe baza contribuțiilor: Task Force Consumatori și concurență, Task Force Politică economică și fiscală, Task Force Energie, Task Force Politici sectoriale, Task Force Formare profesională PIMM Bihor, FPIMM, PIMM Alba, Romalimenta, FORT, IMM București-Ilfov, FPIOR, PIMM Vrancea, Organizația Patronilor Sălaj.

SINTEZA MĂSURILOR

A. DEBIROCRATIZARE

• eliminarea codurilor CAEN din actele constitutive și certificatul de înregistrare, cu scopul de a simplifica procesul, utilizând codurile doar în scopuri statistice și nu pentru autorizare, evitând astfel blocaje ale activității curente, limitarea accesului la finanțări și raportări statistice eronate;

• eliminarea declaratiilor ale caror informatii se regasesc deja in D406 (SAF-T) pentru toate firmele pentru care depunerea acesteia a devenit obligatorie (marea majoritate de la 1 ian 2025). Ex: 394, 390, 300, 100, declaratiile statistice – macar o parte (unificarea bazelor de date astfel incat INS sa isi poata lua maximul de informatii necesare din D406);

• unificarea procedurii de inregistrare in SPV cu cea de inregistrare privind depunerea declaratiilor fiscale. In prezent se inregistreaza separat accesul in SPV prin crearea contului pe platforma si dreptul de depunere declaratii prin depunerea formularului 150 fizic la ANAF. Este contraproductiva digitalizarea facuta tot cu hartii depuse fizic. Ar trebui modificate procedurile la nivelul tuturor structurilor ANAF din tara pentru a acorda posibilitatea oricarei persoane de a se inrola in SPV pentru o firma ca administrator sau imputernicit si de a opta daca si depune declaratiile fiscale cu semnatura lui electronica (in baza functiei din statut sau procurii si formularului 150 depus online, nu fizic) printr-o procedura realizata doar on-line, simpla si clara, cu incarcarea unei liste scurte si bine determinate de documente.

B. SIMPLIFICARE

• posibilitatea compensarii concediilor medicale de recuperat din FNUASS cu contributia datoarata la CAM, pentru simplificarea procesului de recuperare a acestor sume de care sunt private firmele pentru perioade lungi de timp, blocand in acelasi timp o multime de functionari cu verificari ce dureaza uneori ani intregi. Eliminarea din textul de lege – „in functie de bugetul aprobat”, limitarea verificarilor excesive (elemente legate de stampila, date transmise eronat de contribuabil, in loc sa fie preluate corect si direct din bazele de date ale institutiilor)

• realizarea de protocoale intre institutii si interconectari ale bazelor de date, astfel incat nici o institutie sa nu mai pretinda unei societati documente sau informatii pe care o alta institutie le detine deja (pentru recuperarea CM, casa de sanatate solicita dosar cu copie a CM deja detinut de la medicul ce l-a inregistrat in sistem la momentul eliberarii, si informatii deja declarate in D112 la ANAF; statutul de asigurat este dat de existenta unui CIM activ in Revisal, dar Casa de sanatate se ghideaza dupa informatiile decalate cu peste o luna oferite de D112, depusa dupa 25 a lunii urmatoare angajarii/incetarii contractului; alte institutii solicita furnizarea de certificate de atestare fiscala (ex OIR) in loc sa le solicite direct autoritatilor competente);

• eliminarea plafonării adaosului comercial, într-o economie de piață prețurile trebuie să se stabilească pe baza cererii și ofertei;

• modificarea legislatiei astfel incat atributiile de colectare sa ii revina unui singur organism de gestiune colectiva din domeniu;

• unificarea entităților care solicită și încasează diverse forme ale drepturilor de autor, digitalizarea procesului de plată într-o singură platformă (este dificila gestionarea de catre utilizatori a obligatiilor de plata, cu atat mai mult cu cat nu exista o colectare transparenta si nicio evidenta publica cu obligatiile pe care restaurantele le au fata de aceste entități);

• unificarea AFIR cu APIA.

C. MICROÎNTREPRINDERI

• posibilitatea revenirii la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor in momentul in se reindeplinesc condițiile economice;

• eliminarea din restricțiile impuse pentru deductibilitatea cheltuielilor, pentru stimularea consumului (ex: eliminare plafoane pentru deducerea amortizării mașinilor, deducerea cheltuielilor si a TVA-ului cu combustibil, întreținere mașini, posibilitate amortizare fiscala accelerata pentru activele de producție);

• eliminarea condiției de pierdere a calității de microîntreprindere in cazul in care firma are un singur salariat care se afla in concediu medical pentru o perioadă mai mare de 30 zile, sau 2 concedii medicale intr-un an;

• eliminarea impozitării suplimentare a contractelor part-time.

D. DIGITALIZARE

• finalizare Digitalizare ANAF. Conectarea scoringului fiscal cu acces prioritar la granturi, rambursări de TVA și reduceri de penalități. Acordarea unui „certificat de conformare fiscală” în format digital (cod QR) vizibil pe toate facturile emise;

• digitalizarea circulației turistice pe teritoriul României: Propunem adoptarea urgentă a modificărilor la HG 237/2001 (privind accesul, evidența și protecția turiștilor), platforma digitală construită și testat de ICI-MAI, cu aplicare de test până la finalul anului 2025 și obligatorie din 1 ianuarie 2026 pentru toți furnizorii de servicii de cazare.

E. TURISM/HORECA

• reglementarea transparentă și echitabilă a activităților de închiriere pe termen scurt (STR);

• susținerea strategică a turismului de INCOMING – Prioritate Națională:

a) Menținerea cotei reduse de TVA pentru turismul de INCOMING:

b) Aprobarea urgentă a participării la târgurile internaționale de turism din semestrul II 2025;

c) Crearea unui cadru legislativ funcțional pentru operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD) pe trei niveluri (local, județean, național);

d) Consolidarea sistemului de vouchere de vacanță;

• reintroducerea sistemului forfetar opțional pentru TVA în HoReCa, menținerea la 11% cu perspectivă de scădere la 9% pentru dezvoltarea serviciilor turistice naționale.

F. ENERGIE

• Implementarea cât mai rapid a mecanismului de comunități energetice pentru sectorul IMM (comunitățile energetice pot fi o soluție pentru IMM-uri în România, oferind acces la energie regenerabilă, costuri reduse și independență energetică, aducând următoarele beneficii):

• adaptarea la nevoile reale a modalității de tranzacționare a energiei electrice in cadrul contractelor bilaterale prin tranzacții directe producător – consumator care pot sa asigure o ajustare reala a costului cu energia electrica;

• reducerea perioadei de decontare a cererilor de plata și rambursare din cadrul programelor europene derulate de Ministerul Energiei (există cererii validate din luna ianuarie 2025 care nu au fost decontate);

• lansarea programelor de finanțare pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică și decarbonizare;

• înființarea Hub-lui energetic pe platforma Măgurele pentru susținerea cercetării aplicate realizarea transferului tehnologic, ce poate sa asigure reducerea amprentei de carbon;

• corelarea legislației secundare elaborare de ANRE cu programele de finanțare derulate de minister (ex: posibilitatea de valorificare a energiei electrice produse si livrate in SEN in perioada de proba pentru capacitățile de producție cu Pi maxim 1 MW);

• exceptarea de la închiderea capacitaților de producție energie finanțare din fonduri europene in intervalul cuprins intre finalizare perioada de proba si obținere licența de producător (acesta perioada a fost si de 3 luni in anumite cazuri).

G. TRANSPORTURI

• includerea unei măsuri specifice pentru sprijinirea operatorilor de transport privați în achiziția de autobuze cu emisii zero, cu alocări dedicate, criterii transparente și o abordare nediscriminatorie, în linie cu practicile din alte state europene;

• integrarea condițiilor de livrare INCOTERMS în sistemul RO e-Transport.