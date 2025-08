Autoritățile din Târgu Jiu analizează comasarea unor unități de învățământ din municipiu. Există, în special în zona de periferie, școli care numără mai puțini elevi. Acestea vor fi comasate, conform noilor anunțuri ale Ministerului Educației. În total, în Gorj ar putea fi comasate 35 de unități școlare.

Ministerul Educației și Cercetării are o misiune imposibilă, respectiv să elaboreze rapid criterii clare de comasare pentru școlile din urban și rural care nu corespund noilor criterii de funcționare dar să lase să funcționeze la simultan(la primar și gimnazial) unice pe o unitate administrativ teritorială(UAT). Până pe 9 august 2025 este așteptat ordinul de ministru cu regulile de reorganizare a rețelei școlare. În anul școlar 2025-2026 cursurile încep pe data de 8 septembrie, potrivit calendarului oficial.

Noile criterii prevăd că o unitate de învățământ de stat poate funcționa cu personalitate juridică doar dacă îndeplinește una dintre următoarele condiții minime de efectiv:

500 de elevi

500 de elevi, preșcolari și/sau antepreșcolari

250 de preșcolari și/sau antepreșcolari

200 de antepreșcolari

300 de elevi pentru învățământul postliceal

50 de elevi sau 50 de elevi/preșcolari pentru învățământul special

Potrivit legislației în vigoare, sunt prevăzute mai multe excepții, care există în legea actuală și se aplică în continuare:

în UAT-urile unde nu există suficienți copii, se poate organiza o singură unitate cu personalitate juridică liceele vocaționale cu profil pedagogic, artistic sau sportiv pot funcționa cu efective mai mici școlile teologice (la cererea cultelor) și cele speciale (la cererea părinților) pot funcționa sub prag școlile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională pot funcționa sub prag autoritățile locale pot decide desființarea unor structuri fără personalitate juridică, cu avizul inspectoratului copiii din zone izolate au dreptul la orar adaptat pentru a ajunge la școală

în UAT-urile unde funcționează mai multe școli cu predare în limba română sau a minorităților, cel puțin una pentru fiecare limbă va avea personalitate juridică, chiar cu efective mai mici școlile unice de gimnaziu sau liceu dintr-o localitate au dreptul să funcționeze indiferent de numărul de elevi.

