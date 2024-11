Educație media într-o școală din Târgu Jiu

Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu a marcat, vineri, 15 noiembrie, Ziua Internațională a Toleranței. Cu această ocazie, au fost desfășurate activități în cadrul programului ”Educația media: informare și conștientizare”, inclus în Protocolul de colaborare al Consiliului Național al Audiovizualului cu unitatea de învățământ.

Sub coordonarea directorului prof. Udroiu Vasile, a directorului adjunct, prof. Văgăună Anca-Lidia, a coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, prof. înv. primar Mazilu Alina-Victoria și a profesorilor diriginți, aproximativ 120 de elevi din clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a au participat la atelierul de educație media ”Despre hate speech sau cyberbullying”. Scopul atelierului a fost acela de a atrage atenția asupra unui fenomen larg răspândit între elevi care are grave consecințe pe termen lung și, totodată, de a ajuta atât elevii, cât și cadrele didactice să înțeleagă importanța de a fi educat media într-o lume a digitalizării.

„Atelierul a fost susținut de către reprezentantul C.N.A. în teritoriu, inspector audiovizual Aona Calistru, expert formator în educația media”, transmit oficialii școlii din Târgu Jiu.