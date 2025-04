Scandal într-o comună gorjeană pentru o școală gimnazială

Petiție pentru o școală din Aninoasa. Mai mulți părinți solicită autorităților să nu reducă activitatea școlară în unitatea din satul Costești, unde mai mulți micuți ar urma să studieze din toamnă. Cum satele Gorjului se depopulează de la un an la altul, în mai multe comune se merge pe comsarara școlilor. Și în cazul de față s-a aplicat această măsură, spre nemulțumirea părinților care se văd nevoiți să își lase micuții în microbuzele școlare.

Părinții acuză că un post de învățător de la Școala Aninoasa a fost mutat la școala din Groșerea, fără ca ei să fie consultați. Astfel, numărul celor care urmează să se înscrie la școală depășește cifra de școlarizare admisă, părinții fiind redirecționați spre altă unitate din comună. Nemulțumiți, s-au adresat Inspectoratului Școlar Gorj.

„În data de 7 aprilie 2025, m-am prezentat, împreună cu alte două mămici, la secretariatul Școlii Gimnaziale Aninoasa pentru a înscrie copiii în Clasa Pregătitoare. Cererile noastre de înscriere la Școala Primară Costești au fost refuzate și am fost informate că singurele opțiuni disponibile sunt Școala Primară Groșerea sau Școala Primară Aninoasa. Am discutat cu domnul directorul adjunct și ne-a comunicat că s-a creat o nouă rețea școlară, părinții din Costești nefiind informați de acest aspect. Nemulțumite de această decizie, a doua zi ne-am prezentat la Inspectoratul Școlar Județean Gorj pentru a cere lămuriri, întrebând cum este posibil să modifice planul de școlarizare fără consultarea părinților. Reprezentanții Inspectoratului ne-au spus că vor veni în teren pentru a analiza situația. În prezent, de la Școala Primară Costești au fost luați 9 copii și duși la Școala Primară Groșerea, lucru care a dus la deființarea unui post de învățător și crearea unui alt post la Școala Primară Groșerea. Prin urmare, Școala Primară Costești are un singur post de învățător, iar Școala Primară Groșerea are acum 3 posturi. Solicităm conducerii Școlii Gimanziale Aninoasa să ne permită înscrierea copiilor de Clasa pregătitoare la școala din Costești și să ne redea postul de învățător cuvenit. Școala Primară Costești încă are copii pentru a funcționa cu două posturi de învățători” susține una dintre mămicile care a semnalat problema.

Acum, comunitatea aștepta vizita inspectorilor școlari în speranța că problema va fi rezolvată și copiii vor putea studia în apropierea casei. „Subliniem faptul că Școala Primară Costești oferă condiții net superioare față de Școala Primară Groșerea, unde se dorește mutarea copiilor. Clădirea este nouă, curată și adaptată nevoilor celor mici, pe când la Groșerea, condițiile sunt inferioare”, mai transmit părinții din satul Costești.