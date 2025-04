Zeci de laptopuri și aparatură performantă, pentru elevii Liceului Tehnic Motru

Autoritatea locală din Motru continuă investițiile în educație. Cu fonduri prin PNRR s-a completat acum seria achizițiilor in aparatură IT pentru Liceul Tehnic din municipiu. Potrivit primarului Cosmin Morega, la unitatea de învățământ au fost aduse o imprimantă 3d, o tablă interactivă de 85 de inch si 20 de laptopuri. Cu ani în urmă, s-a depus un proiect pentru Colegiul Tehnic Motru, actual Liceu Tehnologic, pentru care s-a solicitat finanțare pentru modernizare și realizare laboratoare, suma prevăzută pentru lucrări fiind foarte mică. Nu s-a prezentat nimeni la licitație, deși primăria a scos investiția de mai multe ori în SICAP. Acest proiect nu mai putea fi realizat din cel putin trei considerente: numărul redus de elevi de la an la an, pierderea titulaturii de Colegiu, nemaibătând cu cea actuală, și devizul realizat care era subevaluat, cota de participare a primăriei depășind 50%.Odată cu renunțarea la acest proiect nerealist, primăria a găsit soluția rapidă de modernizare a acestui liceu prin depunerea cererii de finanțare de un milion de euro, prin PNRR.

Apreciază: Apreciază Încarc...