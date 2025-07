Un autocamion s-a răsturnat într-o zonă forestieră din Gorj, rezultând mai multe victime. Din păcate, din ultimele informații două victime sunt în stare de inconștiență.

„Am fost anunțați despre un accident rutier pe drum forestier, in Com Pestisani. Intervine G.I. Tismana, Det. Tg Jiu, și Secția Bumbești-Jiu cu echipaje de descarcerare și prim ajutor, SMURD, alături de SAJ Gorj si Salvamont Gorj. Este vorba de un autocamion răsturnat, 1 victima a ajuns la UPU, 2 victime, conștiente au fost preluate de către 1 echipaj SMURD și 1 echipaj SAJ se îndreaptă către UPU, fiind coborâte de către localnici, cu autoturisme, din declarațiile victimelor ce au ajuns în grija echipajelor noastre, mai sunt 3 victime, 1 cu leziuni minore și 2, se pare ca sunt in stare de inconștientă”, sunt primele informații furnizate.

„La data de 21.07.2025, ora 18:08, polițiștii gorjeni au fost sesizați prin apelul 112, de un locuitor al comunei Peștișani, cu privire la faptul că ar fi fost informat verbal de către o altă persoană, despre faptul că, pe un drum forestier din localitatea Gureni, în punctul Golul Alpin, s-ar afla răsturnat un autovehicul, fiind, de asemena, persoane rănite.

La nivelul IPJ Gorj s-a constituit o echipă operativă, care se deplasează împreună cu lucrători din cadrul ISU, IJJ și Salvamont Gorj spre locul sesizării, în vederea verificării aspectelor sesizate”, transmite IPJ Gorj