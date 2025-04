Carambol la Scoarța

În acest moment, se intervine la un accident rutier produs pe raza comunei Scoarta, sat Piștești, în care sunt implicate 3 autoturisme.

Actualizare:

„In jurul orei 12:30, am fost solicitați sa intervenim pentru gestionarea unei situații de urgenta generata de un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, produs pe raza comunei Scoarta, sat Pistesti.

La fata locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg-Jiu cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stins incendii cu apa și spuma și o ambulanta SMURD, precum și echipaje din cadrul SAJ Gorj cu trei ambulante.

In urma accidentului au rezultat patru victime, trei adulți și un minor, carora le-au fost acordate primele îngrijiri medicale la fata locului, ulterior fiind transportate la UPU Tg-Jiu”, a transmis IPJ Gorj.