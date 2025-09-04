Conducea băut și a fost prins

Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că un bărbat ar conduce un autoturism sub influența băuturilor alcoolice, în localitatea Suseni.

O patrulă de poliție din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu s-a deplasat la fața locului, identificând un bărbat, de 55 de ani, din Târgu Jiu, care conducea un autoturism pe DJ 672 B, fiind sub influența băuturilor alcoolice cu o concentrație de 1,02 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a refuzat recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei”, a transmis IPJ Gorj.