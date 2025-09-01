Controale ale polițiștilor TF, la agenții economici care colectează metale feroase și neferoase! 30.000 de lei amendă pentru o firmă din Gorj

În perioada 25 – 26 august a.c., poliţiştii de la transporturi, împreună cu angajaţi feroviari, au acţionat pentru prevenirea şi combaterea sustragerilor de componente de la infrastructura feroviară. Astfel, au fost controlaţi 142 de agenţi economici, ce au ca obiect de activitate colectarea de deşeuri de metale feroase şi neferoase. De asemenea, pe durata acţiunii, poliţiştii au legitimat 2.372 de persoane, au constatat 6 infracţiuni şi au aplicat 299 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 127.523 de lei.

În Gorj, un agent amendat

Pe linia acestor acțiuni, la data de 26 august 2025, poliţiştii Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Gorj au efectuat un control la o societate comercială, în urma căruia s-a constatat faptul că documentele de evidenţă contabilă primare nu ar fi fost completate corespunzător, în perioada 24 iulie-25 august 2025. Gestionarul societăţii a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 30.000 de lei, conform O.U.G. 31/2011.