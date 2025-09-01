spot_img
19.1 C
Târgu Jiu
luni, septembrie 1, 2025
Altele
    AcasăEvenimentControale ale polițiștilor TF, la agenții economici care colectează metale feroase și...
    Eveniment

    Controale ale polițiștilor TF, la agenții economici care colectează metale feroase și neferoase! 30.000 de lei amendă pentru o firmă din Gorj

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    0
    0

    În perioada 25 – 26 august a.c., poliţiştii de la transporturi, împreună cu angajaţi feroviari, au acţionat pentru prevenirea şi combaterea sustragerilor de componente de la infrastructura feroviară. Astfel, au fost controlaţi 142 de agenţi economici, ce au ca obiect de activitate colectarea de deşeuri de metale feroase şi neferoase. De asemenea, pe durata acţiunii, poliţiştii au legitimat 2.372 de persoane, au constatat 6 infracţiuni şi au aplicat 299 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 127.523 de lei.

    În Gorj, un agent amendat

    Pe linia acestor acțiuni, la data de 26 august 2025, poliţiştii Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Gorj au efectuat un control la o societate comercială, în urma căruia s-a constatat faptul că documentele de evidenţă contabilă primare nu ar fi fost completate corespunzător, în perioada 24 iulie-25 august 2025. Gestionarul societăţii a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 30.000 de lei, conform O.U.G. 31/2011.

    Articolul precedent
    Se amână aprobarea Pachetului 2 de măsuri fiscale
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    popica pe Caz cutremurător: A murit după ce a născut
    obs pe Drumul expres Craiova-Târgu Jiu – primul Lot- intră în faza de construcție!
    inchirieri auto otopeni pe BNR: România nu este în inflație
    Ana Bîrcă pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Aurică pe Respect și recunoștință pentru rezerviștii gorjeni – ceremonie festivă organizată în județul Gorj
    Zavoianu Radu pe Liceele de top din Târgu Jiu, cu absolvenți picați la Bacalaureat
    error: Content is protected !!