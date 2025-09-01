spot_img
    Actualitate

    Șansă pentru Artego. CEO pregătește un buget consistent pentru achiziția de benzi de transport cărbune

    Transport pentru toate carierele din CEO pentru a asigura activitatea de reparații în următoarele luni

    Complexul Energetic Oltenia(CEO) a alocat o sumă consistentă pentru achiziția de benzi de transport din cauciuc. Buget este de aproape două milioane de euro TVA inclus. Echipamentele ar trebui să fie livrate carierelor miniere, începând de luna viitoare.
    Benzile transportoare din cauciuc sunt necesare pentru asigurarea funcționării în siguranță a tuturor utilajelor de carieră (excavatoare cu rotor, mașini de haldat, mașini de depozit, transportoare de mare capacitate) aparținând Sucursalei Miniere. De asemenea, se solicită ridicarea deșeului de benzi în cantitate egală cu cantitatea livrată. Deșeurile de benzi se ridică din locațiile (depozitele) indicate de entitatea contractantă, conform depozitării acestora.
    Complexul Energetic Oltenia are nevoie de trei tipuri de benzi transportoare din cauciuc: Benzi de transport din cauciuc cu inserție textilă, antistatică și ignifugă(SG); Benzi de transport cu inserții din cord oțel(ST) și Benzi miniere, antistatice și rezistente la flacară cu inserții din cord oțel(STM).
    Artego Târgu Jiu este principalul furnizor de benzi transportoare din cauciuc pentru Complexul Energetic Oltenia. De asemenea, preia și deșeurile din cauciuc din carierele miniere, lucru menționat în toate contractele.

