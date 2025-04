Copaci și acoperișuri căzute în urma rafalelor de vânt

Vântul puternic ce a pus stăpânire pe județul Gorj provoca pagube. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj a acționat în mai multe situații.

„In perioada ATENȚIONĂRII meteo de cod galben 10.04-11.04.2025, am avut apeluri pe numărul unic de urgenta pentru:

– copac căzut pe carosabil in com. Polovragi

– ⁠un acoperiș de tabla căzut pe un autoturism in com. Scoarta, sat Budieni

– ⁠îndepărtare elemente de acoperiș care stăteau sa cada in mun. Tg-Jiu

– ⁠îndepărtare copac in mun Tg-Jiu”, transmite ISU Gorj.

