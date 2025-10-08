Cum a fost depistat, la volan, un șofer din Târgu Jiu!

În noaptea de 7 spre 8 octombrie 2025, polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publică, au identificat în trafic un bărbat, de 43 de ani, din Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada 23 August, din localitate, având o concentrație de 1,07 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice de o persoană care se află sub influența alcoolului, a transmis IPJ Gorj.