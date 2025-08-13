Doi șoferi la spital, după un accident care a avut loc la ieșirea din Târgu Cărbunești spre Pojogeni

La data de 13 august 2025, polițiști din cadrul Poliției Orașului Târgu Cărbunești au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier în localitate. Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit că un bărbat, de 20 de ani, din Pojogeni, în timp ce conducea un autoturism pe DN67, din direcția orașului Târgu Cărbunești către Târgu Jiu, ar fi efectuat un viraj la stânga, intrând în coliziune cu un alt autoturism, care se afla deja în depășirea acestuia, condus de un bărbat, de 65 de ani, din comuna Bălești.

În urma impactului a rezultat rănirea ambilor conducători auto, care au fost transportați la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.