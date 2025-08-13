spot_img
    Actualitate

    Întâlnire a reprezentanților Federației Naționale Sindicale Ambulanța, cu ministrul Sănătății

    Ionel Ianc, liderul sindicatului reprezentativ al Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, a participat în calitate de vicepreședinte al FNSAR alături de colegii sai din Biroul executiv la o întâlnire cu ministrul Șănătății. Alături de ministru a mai participat la această întâlnire o delegatie importantă din conducerea Ministerului Sănătății. Subiectele care au fost abordate și discutate au fost strict cele specifice Serviciilor Publice de Ambulanță. Mai exact, în acest cadru, s-a discutat despre colaborarea Ministerului Sănătății cu Federația Națională Sindicală Ambulanța din România în perioada care urmează.

    „Ministrul sănătății ne-a asigurat de o bună colaborare și pe viitor ca partener social, fiind parte importantă în toate proiectele privitoare la serviciile publice de ambulanță. S-a discutat și despre proiectul de OUG apărut în spațiul public privind reorganizarea/comasarea serviciilor publice de ambulanță. Se cunoaște că Guvernul României intenționează de a face comasarea a doua servicii județene de ambulanță într-un serviciu teritorial, în funcție de situații, posibil trei județe. Scopul reorganizarii/comasări nu este pentru a se face reduceri de cheltuieli bugetare, ci pentru îmbunătățirea managementului teritorial și pentru accesarea fondurilor din PNRR. S-a stabilit că personalul de suport, respectiv TESA și muncitorii mentionat în proiect, își vor păstra activitatea în locul actual de muncă. S-a dus urat și despre Serviciile Publice de Ambulanță care rămân în subordinea Ministerului Sănătății dar și despre elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor publice de ambulanță pe termen de 5 ani. S-a stabilit că FNSAR va fi parte integrantă în grupul de lucru in elaborarea strategiei de dezvoltare, se va implica direct în colectarea datelor necesare și a propunerilor din partea Serviciilor Publice de Ambulanță”, a mai spus liderul sindical.

    La întâlnirea cu ministrul s-a stabilit că în urma elaborării strategiei de dezvoltare se va încheia un PROTOCOL de colaborare și implementare pe termenul stabilit și s-a comunicat din partea ministrului sănătății că s-a implicat în obținerea finanțarii pentru achiziția a unui număr de 1200 de ambulanțe.

    De asemenea, s-a abordat de către delegația FNSAR subiectul- Legea nr.5/2021, și s-a convenit cu ministrul că după vacanța parlamentară, se vor face de comun acord demersurile necesare, cu modificările care se impun, fiind adaptată și la forma de reorganizare/comasare, conform noii legislatii în vigoare.

