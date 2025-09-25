Foto: Autospecială de poliție, ajunsă în șanț, s-a oprit într-un cap de pod! Măsurători, la Izvoarele

Un accident a avut loc în urmă cu o oră la Izvoarele, pe raza comunei Plopșoru. Au fost implicate un autoturism și o dubă de poliție a IPJ Gorj. În autospecială se afla o persoană reținută. Inițial,martorii au susținut înregistrarea a trei victime, doi fiind polițiști. În final s-a constat că doar un polițist s-a lovit la umăr fiind transportat cu o ambulanță la Spitalul Turceni. Se pare că autospeciala de poliție a intrat în depășire, pe linie discontinuă, dar mașină depășind a făcut brusc stânga fără să se asigure, livid din plin duba IPJ Gorj care a ajuns în șanț și s-a oprit în capătul de pod.

Apreciază: Apreciază Încarc...