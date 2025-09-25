Oferta companiilor a apreciat leul

Moneda națională a avut o evoluție apreciativă față de cea unică, după șase ședințe consecutive de pierderi.

Cursul euro a scăzut de la 5,0784 la 5,0754 lei, într-o ședință în care a crescut oferta comercială din partea companiilor care își achită taxele și impozitele lunare la bugetul de stat. Tranzacțiile se realizau în culoarul 5,073 – 5,079 lei.

Evoluția este de apreciat în condițiile în care datele economice fundamentale publicate joi nu sunt unele îmbucurătoare. Astfel, premierul Bolojan a anunțat că ținta de deficit din acest an este una de 8,4% și ar putea scădea spre 6% în 2026, în condițiile în care statul are de achitat în 2025 dobânzi în valoare totală de 51 de miliarde de lei, la împrumuturile realizate până acum.

Pe de altă parte, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a redus prognoza de creștere a economiei româneşti la 0,9% în acest an, faţă de estimarea din mai de 1,6%. Valoarea este mai optimistă decât cea anticipată Comisia Națională de Prognoză care în ultimul său raport a prognozat o creștere de 0,6%, față de 0,8% în 2024.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a stagnat la 6,54%. Indicele la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, s-a oprit la 6,68%, iar cel la 12 luni la 6,85%.

Indicele de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) se situează până la sfârșitul acestei luni la 5,55%, pentru ca în ultimul trimestru să urce la 6,07%.

Volatilitatea perechii euro/dolar era minimă, 1,1731 – 1,1754 dolari, față de un maxim de un maxim de 1,1820 dolari, atins miercuri.

Calmul se datora faptului că investitorii așteptau ziua de vineri, când va fi publicat indicele prețurilor cheltuielilor de consum personale (PCE) din Statele Unite, principalul indicator al inflației urmărit de Rezerva Federală americană. Joi, urmau să fie anunțate datele privind PIB-ul SUA pentru trimestrul al doilea și cererile săptămânale de șomaj.

În piața locală, cursul monedei americane a urcat de la 4,3162 la 4,3210 lei.

Media francului elvețian a scăzut modest de la 5,4352 la 5,4306 lei, după ce Banca Națională a Elveției a menținut dobânda de politică monetară la 0% și a anunțat că este pregătită să intervină pe piața valutară, însă a exclus revenirea la un curs de schimb minim.

Cursul lirei sterline a scăzut modest de la 5,8165 la 5,8121 lei, evoluție la care au contribuit îngrijorările investitorilor privind situația finanțelor publice britanice.

Prețul gramului de aur a scăzut de la 522,8926 lei la 522,2141 lei, foarte aproape de maximul istoric de 522,9390 lei, atins marți. În piețele specializate, metalul galben fluctua între 3.728,80 și 3.762,30 dolari, sub recordul de 3.790 dolari/uncie, atins tot marțea aceasta.

În regiune, media monedei poloneze s-a apreciat la 4,2619 zloți/euro. În schimb, a celei maghiare s-a depreciat marginal la 390,75 forinți/euro.

Prețul criptomonedelor era stabil. Bitcoin fluctua între 111.225 și 113.553 dolari iar ether se tranzacționa în culoarul 3.950 – 4.161 dolari.