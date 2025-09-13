Incendiu la o brutărie din Țicleni! Se intervine cu șase autospeciale

Incendiu puternic la Țicleni. n acest moment, pompierii intervin pentru gestionarea unei situații de urgență generate de un incendiu izbucnit la o clădire în care își desfășoară activitatea o brutărie pe raza orașului Țicleni.

„Intervenim pentru localizarea incendiului cu 6 autospeciale de lucru cu apă și spumă. Incendiul se manifestă violent cu posibilitate de propagare la construcțiile aflate în imediata apropiere. Din fericire, până în acest moment nu sunt înregistrate victime”, anunță ISU Gorj.