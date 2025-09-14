spot_img
19.2 C
Târgu Jiu
duminică, septembrie 14, 2025
Altele
    AcasăActualitatePeste 60 de milioane de lei pentru deszăpezirea drumurilor județene din Gorj
    Actualitate

    Peste 60 de milioane de lei pentru deszăpezirea drumurilor județene din Gorj

    Mihai Popescu
    By Mihai Popescu
    0
    16

    Consiliul Județean Gorj a lansat procedura de atribuire a unui acord-cadru având ca obiect „Servicii de întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene aflate în administrarea Județului Gorj”, pe o perioadă de 4 ani. Valoarea estimată a acordului-cadru este de 60.528.022 lei (fără TVA). Licitația este programată pe 13 octombrie.
    Contractul prevede asigurarea serviciilor de deszăpezire și combatere a poleiului pe întreaga rețea de drumuri județene, în vederea menținerii circulației în condiții de siguranță. Activitățile includ îndepărtarea zăpezii de pe carosabil, împrăștierea de materiale antiderapante, curățarea și încărcarea zăpezii, precum și lucrări de prevenire și combatere a gheții.
    Pe durata celor patru ani, urmează să fie încheiate patru contracte subsecvente – câte unul pentru fiecare sezon rece. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 15.142.738 lei fără TVA, iar cea a celui mai mic de 9.238.945 lei fără TVA.
    Serviciile se vor desfășura, de regulă, în perioada 1 noiembrie – 31 martie, cu posibilitatea extinderii, în funcție de condițiile meteorologice. Intervențiile vor fi realizate conform normativelor tehnice în vigoare.
    Prin acest acord-cadru, autoritățile județene urmăresc asigurarea viabilității drumurilor pe timp de iarnă, protejarea infrastructurii rutiere și siguranța participanților la trafic.

    Articolul precedent
    Incendiu la o brutărie din Țicleni! Se intervine cu șase autospeciale
    Articolul următor
    Asistenții personali din Târgu Jiu, trimiși la control
    Mihai Popescu
    Mihai Popescu
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!