Peste 60 de milioane de lei pentru deszăpezirea drumurilor județene din Gorj

Consiliul Județean Gorj a lansat procedura de atribuire a unui acord-cadru având ca obiect „Servicii de întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene aflate în administrarea Județului Gorj”, pe o perioadă de 4 ani. Valoarea estimată a acordului-cadru este de 60.528.022 lei (fără TVA). Licitația este programată pe 13 octombrie.

Contractul prevede asigurarea serviciilor de deszăpezire și combatere a poleiului pe întreaga rețea de drumuri județene, în vederea menținerii circulației în condiții de siguranță. Activitățile includ îndepărtarea zăpezii de pe carosabil, împrăștierea de materiale antiderapante, curățarea și încărcarea zăpezii, precum și lucrări de prevenire și combatere a gheții.

Pe durata celor patru ani, urmează să fie încheiate patru contracte subsecvente – câte unul pentru fiecare sezon rece. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 15.142.738 lei fără TVA, iar cea a celui mai mic de 9.238.945 lei fără TVA.

Serviciile se vor desfășura, de regulă, în perioada 1 noiembrie – 31 martie, cu posibilitatea extinderii, în funcție de condițiile meteorologice. Intervențiile vor fi realizate conform normativelor tehnice în vigoare.

Prin acest acord-cadru, autoritățile județene urmăresc asigurarea viabilității drumurilor pe timp de iarnă, protejarea infrastructurii rutiere și siguranța participanților la trafic.

Apreciază: Apreciază Încarc...