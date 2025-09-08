Liderii sindicali din educație nu renunță la proteste! Se simte iz de grevă generală

Sindicaliști din cadrul USLI Gorj au fost prezentați, astăzi, la protestul organizat în capitală de cele trei confederații sindicale. 6000 de profesori potrivit Jandarmeriei, 20.000 potrivit organizatorilor și participat la protest în prima zi de școală. Iar rezultatul nu este unul pozitiv după discuția delegației protestatarilor cu Nicușor Dan. Se ia în calcul de lansarea grevei generale. La protest și fost și sindicaliștii USLI Gorj. Federațiile se vor consulta în cursul zilei de marți pentru a decide modul în care vor continua protestele.

Mai exact, după întâlnirea cu Nicușor Dan, sindicaliștii au anunţat că profesorii vor fi în clase, dar nu vor preda nici pe 9 septembrie. Se face referendum pentru continuarea boicotului şi, eventual, declanşarea grevei generale. Liderii sindicaliștilor au spus la unison că protestele din Educație vor continua. aceștia au cerut demisia ministrului Daniel David, care ar fi un „ministru compromis”, aspect pe care Nicușor Dan nu s-a pronunțat

Sindicaliștii au cerut abrogarea măsurilor din Legea 141, iar președintele a spus că se gândește și ar mai putea fi o întâlnire peste două luni, timp în care să se vină cu impactul pe măsurile asumate de Guvernul Bolojan.