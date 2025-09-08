VIDEO Au început cursurile printre schele la o școală din Târgu Jiu

Elevii de la Școala gimnazială „Pompiliu Marcea“ din municipiul Târgu Jiu au început cursurile printre schele. Lucrările de modernizare a unității de învățământ încă nu au fost finalizate. Cu toate că școala arată pe exterior ca un șantier, sute de elevi, părinți, bunici și cadre didactice au venit la deschiderea noului an de învățământ. Anul școlar trecut, elevii au învățat la o unitate de învățământ din apropiere, pentru că școala lor se afla în reabilitare.

Curtea școlii este ocupată de organizarea de șantier, de materiale și de mobilierul vechi care a fost scos din clase. Astfel, elevii au un spațiu redus la dispoziție în recreații. Mai mult decât atât, curtea este delimitată de zona unde se lucrează și este încă șantier. Se mai lucrează și acum în interiorul unității de învățământ.

În ultimele zile, cadrele didactice au muncit cot la cot cu părinții pentru a face curățenie în școală.

Rozica Pătrășcoiu, fostul director al școlii care a fuzionat recent cu Liceul cu Program Sportiv, a spus că elevii vor fi instruiți de profesori și de părinți cum să se comporte în recreații, pentru a fi în siguranță: „Sunt imperfecțiuni, dar noi avem experiența anului trecut, al învățământului de după amiază și era foarte dificil mai ales pentru elevii din ciclul primar. Poate că cei din clasa pregătitoare sunt puțin speriați, dar văr asigur că totul este în ordine și vă rog să-i instruiți acasă să ne ajute să-i ferim de pericole. Estimăm că în aproximativ o lună toată școala va fi la dispoziția noastră“.

Se mai lucrează la sala de sport, la partea exterioară a școlii, dar și într-o parte a unității de învățământ, astfel că a doua intrare este blocată de lucrări.

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a dat asigurări că toate școlile sunt pregătite pentru începerea școlii.