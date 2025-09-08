spot_img
25.2 C
Târgu Jiu
luni, septembrie 8, 2025
Altele
    AcasăActualitateVIDEO Au început cursurile printre schele la o școală din Târgu Jiu
    ActualitateHeadlines

    VIDEO Au început cursurile printre schele la o școală din Târgu Jiu

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    0

    Elevii de la Școala gimnazială „Pompiliu Marcea“ din municipiul Târgu Jiu au început cursurile printre schele. Lucrările de modernizare a unității de învățământ încă nu au fost finalizate. Cu toate că școala arată pe exterior ca un șantier, sute de elevi, părinți, bunici și cadre didactice au venit la deschiderea noului an de învățământ. Anul școlar trecut, elevii au învățat la o unitate de învățământ din apropiere, pentru că școala lor se afla în reabilitare.

    Curtea școlii este ocupată de organizarea de șantier, de materiale și de mobilierul vechi care a fost scos din clase. Astfel, elevii au un spațiu redus la dispoziție în recreații. Mai mult decât atât, curtea este delimitată de zona unde se lucrează și este încă șantier. Se mai lucrează și acum în interiorul unității de învățământ.

    În ultimele zile, cadrele didactice au muncit cot la cot cu părinții pentru a face curățenie în școală.

    Rozica Pătrășcoiu, fostul director al școlii care a fuzionat recent cu Liceul cu Program Sportiv, a spus că elevii vor fi instruiți de profesori și de părinți cum să se comporte în recreații, pentru a fi în siguranță: „Sunt imperfecțiuni, dar  noi avem experiența anului trecut, al învățământului de după amiază și era foarte dificil mai ales pentru elevii din ciclul primar. Poate că cei din clasa pregătitoare sunt puțin speriați, dar văr asigur că totul este în ordine și vă rog să-i instruiți acasă să ne ajute să-i ferim de pericole. Estimăm că în aproximativ o lună toată școala va fi la dispoziția noastră“.

    Se mai lucrează la sala de sport, la partea exterioară a școlii, dar și într-o parte a unității de învățământ, astfel că a doua intrare este blocată de lucrări.

    Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a dat asigurări că toate școlile sunt pregătite pentru începerea școlii.

    Articolul precedent
    Liderii sindicali din educație nu renunță la proteste! Se simte iz de grevă generală
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!