O biserică din Târgu Jiu a luat foc

Pompierii ISU Gorj au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o biserică de pe strada Jiului din municipiul Tg-Jiu.

La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale de lucru cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg-Jiu. Din fericire incendiul a fost lichidat rapid, iar pagubele sunt minore.

