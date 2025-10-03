Pompierii ISU Gorj au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o biserică de pe strada Jiului din municipiul Tg-Jiu.
La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale de lucru cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg-Jiu. Din fericire incendiul a fost lichidat rapid, iar pagubele sunt minore.
O biserică din Târgu Jiu a luat foc
