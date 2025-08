Rețineri după un accident rutier în Târgu Jiu

Un accident rutier s-a încheiat cu reținerea șoferului care a produs incidentul. Evenimentul rutier a avut loc în Târgu Jiu,. șoferul fiind băut, față permis și cu chef de glume. Pentru minciunile spuse poliției a fost reținut.

„La data de 4 august 2025, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 de către un participant la trafic despre faptul că în localitatea Târgu Jiu a avut loc un accident rutier soldat cu victime.

Echipa operativă constituită la nivelul Poliției Municipiului Târgu Jiu – Biroul Rutier s-a deplasat la fața locului, ocazie cu care s-a stabilit faptul că în jurul orei 01:45, un autoturism care circula pe strada Luncilor din Târgu Jiu, din direcția Calea Severinului în direcția străzii Termocentralei, într-o curbă la stânga a intrat în coliziune cu gardul unui imobil.

În urma impactului a rezultat rănirea unui pasager, de 27 de ani, din Mătăsari, care a fost transportat de către un echipaj al ambulanței la Secția U.P.U. a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

La fața locului, polițiștii au identificat 4 bărbați, unul din aceștia menționând că are 24 de ani și că este conducătorul autoturismului, însă, în urma verificărilor în bazele de date s-a stabilit faptul că are dreptul de a conduce anulat, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 1,02 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate mostre biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

De asemenea, a menționat că acestuia i-a fost încredițat autoturismul spre a-l conduce de către un bărbat, de 29 de ani, din Târgu Jiu, deși cunoștea că se afla sub influența alcoolului și că avea dreptul de a conduce anulat.

În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului și încredințarea vehiculului unei persoane care nu deține permis și se află sub influența alcoolului.

În continuarea verificărilor, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul care a declarat că are 24 de ani și că ar fi condus autoturismul, a folosit datele de identificare ale fratelui său, fiind ulterior identificat în identitatea unui bărbat de 25 de ani, din Negomir, care, în timpul producerii accidentului avea calitatea de pasager.

Totodată, din verificări a reieșit că autoturismul a fost condus de bărbatul de 29 de ani (proprietarul mașinii), care, de asemenea, se afla sub influența băuturilor alcoolice cu o concentrație de 0,88 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

În urma continuării cercetărilor în cauza privind faptele săvârșite, s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracţiunilor de favorizarea făptuitorului și falsul privind identitatea, iar față de bărbații de 25 și 29 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj.