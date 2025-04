Rezultatele controalelor din trafic

Polițiștii gorjeni au desfășurat, în noaptea de 12 spre 13 aprilie 2025, în intervalul orar 22.00-08.00, sub coordonarea Direcției Rutiere, activități pentru depistarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule aflați sub influența alcoolului, respectiv a celor aflați sub influența substanțelor psihoactive.

Astfel, polițiștii de la rutieră și cei de ordine publică au desfășurat acțiuni în teren, în cadrul cărora au fost testați pentru consumul de alcool 539 de conducători de autovehicule, dintre care 6 au fost depistați în timp ce se aflau sub influența băuturilor alcoolice și 20 conducători auto, pentru consumul de substanțe psihoactive.

În urma activităților, au fost constatate 3 infracțiuni de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și au fost aplicate 3 de sancțiuni contravenționale pentru alcool la volan”, a transmis IPJ Gorj.

