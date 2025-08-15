Salvamontiștii din Rânca și Târgu Jiu, implicați în acțiuni de salvare

Două acțiuni in derulare ale salvamontiștilor din cadrul serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj, sunt in desfășurare. Una este în masivul Valcan si una in masivul Parâng. Intervin salvamontiștii aflați în serviciul de tură operativă din bazele Salvamont Târgu-Jiu și Rânca precum și salvamontiști chemați din timpul liber.

„Ca în fiecare zi si la zi de mare sărbătoare salvamontiștii sunt la datorie, subdimensionați ca resursa umană de intervenție, cu spor de pericol ca orice persoana care sta pe scaun si lucrează la calculator, fara posibilitatea de a compensa orele suplimentare, dar, cât vom rezista în aceste condiții, va asigurăm de serviciile noastre la cel mai înalt nivel profesional șii ca vom rămâne mereu prietenii dumneavoastră de nădejde de pe cărările munților”, a transmis Salvamont Gorj.