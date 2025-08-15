O femeie care trăiește cu o pensie de handicap de doar 80 de lei, ajutată de un ONG din Bumbești Pițic

O femeie în vârstă de 52 de ani din Bumbești Pițic a primit ajutorul nesperat al unui ONG din localitate și a primarului Irina Cojocaru. Locuința săracă a femeii a fost racordatâ la apă iar asociația condusă de către Victor Săpun i-a achiziționat o mașină de spălat. Asociația „Fericiți cei Milostivi”, continuă să aducă mici raze de speranță! Marilena, este o consăteancă a cărei bogăție este discreția, modestia, suferința și singurătatea. Și o pensie „speciala”, de, tineti-vă bine, 80 de lei. Deși bogata, nu a cerut niciodată la nimeni, nimic. Dar tăcerea ei mi-a răsunat puternic în suflet și am auzit-o. Oameni cu inimi de aur i-au tras branșament de apă până la colțul casei. De acum, Mari nu va mai fi nevoită să își aducă apa potabilă de departe sau să spele la râul Galben. Are de acum o mașină de spălat nouă și lemne suficiente ca să treacă prin iarna. Își completează pensia „specială” cu bănuții primiți la tămâiatul din cimitir sau cu sprijinul unor vecini cu suflete mari. Dar ea este si va rămâne, cel puțin pentru mine, lecția de frumusețe predată de cel mai bogat om. Care nu si-a pierdut niciodată optimismul, credința, vorba caldă si glumeață. Îi va fi greu cu siguranță, dar nu o va spune nimănui. Vreau să o spun eu. Ușor apăsat. Dacă cineva dintre voi își permite, putem contribui mai mult sa ii ușuram greutatea traiului. Cu alimente neperisabile si ceva bănuți, pentru zile negre. Contul il găsiți pe pagina Asociației noastre. Mulțumesc din inima oamenilor de bine si sponsorilor care au adus un strop de bucurie Marilenei”, a transmis Viorel Săpun, președintele acestui ONG.

