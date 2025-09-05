spot_img
23 C
Târgu Jiu
vineri, septembrie 5, 2025
Altele
    AcasăEvenimentScandal într-o familie din Târgu Jiu. Un fiu și-a dat tatăl pe...
    Eveniment

    Scandal într-o familie din Târgu Jiu. Un fiu și-a dat tatăl pe mâna poliției

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    4
    Agresor liber în municipiul Motru

    Un scandal familial s-a încheiat cu intervenția oamenilor legii. Incidentul a avut loc în Târgu Jiu, unde un tată și-a agresat fii și soția.

    „La data de 4 septembrie 2025, polițiști din Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat, de 25 de ani, din localitate, cu privire la faptul că ar fi fost lovit de tatăl său.

    Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit că pe fondul unui conflict spontan, un bărbat, de 50 de ani, din Târgu Jiu, în timp ce se afla la domiciliu, și-ar fi agresat fiul, în vârstă de 25 de ani și soția de 53 de ani, aplicându-le lovituri în zona capului și a membrelor superioare și i-ar fi strâns cu mâinile de gât.

    Ulterior conflictului, bărbatul de 50 de ani i-ar fi sustras telefonul femeii și a plecat.

    Atât femeia, cât și fiul său au refuzat acordarea de îngrijiri medicale și au formulat plângeri scrise.

    Acestora le-au fost întocmite formulare de evaluare a riscului, nefiind îndeplinite condițiile emiterii unui ordin de protecție provizoriu, fiindu-le înmânate cereri pentru emiterea unui ordin de protecție de către instanța de judecată.

    În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violență în familie și furt între rude”, a transmis IPJ Gorj.

    Articolul precedent
    Minor amenințat,on-line, de un tânăr. Agresorul a fost reținut!
    Articolul următor
    Noi rețineri în dosarul minorilor sechestrați, de la Motru
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!