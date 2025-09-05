spot_img
    Noi rețineri în dosarul minorilor sechestrați, de la Motru

    În continuarea cercetărilor în dosarul privind săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și tâlhărie calificată, a fost dispusă extinderea urmăririi penale și față de ceilalți doi tineri, de 16 și 17 ani, din Drobeta Turnu Severin și Motru, bănuiți de săvârșirea acelorași fapte.

    „La data de 4 septembrie 2025, polițiști din Motru au procedat la reținerea acestora și introducerea în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj, urmând ca la data de 5 septembrie să fie prezentați judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Motru, cu propuneri corespunzătoare.

    Amintim faptul că la data de 2 septembrie 2025, polițiști din Motru au fost sesizați prin plângere cu privire la săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate și tâlhărie.

    În fapt, în noaptea de 1 spre 2 septembrie 2025, doi minori, de 15 ani, din localitățile Motru și Văgiulești, ar fi plecat cu alți 4 tineri la locuința unuia dintre cei din urmă, situată pe strada Calea Tismanei din Motru, unde, ar fi fost ținuți împotriva voinței lor, agresați fizic și deposedați de telefoanele mobile.

    În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și tâlhărie calificată.

    Au fost continuate cercetările față de cei 4 tineri, doi din ei, în vârstă de 15 și 17 ani, din Motru și ceilalți doi de 16 și 15 ani, din Drobeta Turnu Severin, la data de 2 septembrie fiind luată măsura reținerii pentru 24 de ore, față de cei doi, în vârstă de 15 ani, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj.

    La data de 3 septembrie, cei doi minori de 15 ani au fost prezentați judecătorului de drepturi si libertăți din cadrul Judecătoriei Motru, fiind dispusă arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile, tinerii fiind reintroduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj”, a transmis IPJ Gorj.

