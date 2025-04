Tânăr depistat băut la volan

Un tânăr, de 21 de ani, din Țicleni, s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat băut la volan.

„La data de 11 aprilie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au depistat un tânăr de 21 de ani, din orașul Țicleni, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 67 C Novaci, din direcția Bengești Ciocadia către Novaci.

În urma testării cu aparatul etilotest, a reieșit o concentraţie de 0,64 mgl alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei”, a transmis IPJ Gorj.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului.

