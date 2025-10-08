Târgujieni cercetați pentru delapidare

Polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Gorj, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de delapidare.

Din probatoriul administrat în cauză, a rezultat faptul că în perioada ianuarie-august 2025, doi bărbați, de 44 și 34 de ani, din Târgu Jiu, angajați ai unei societăți comerciale, ar fi vândut materiale de construcții în valoare de 542.251 de lei, bani pe care nu i-au mai depus la casieria unității, fiind însușiți in interes personal.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de delapidare, a transmis IPJ Gorj.

Potrivit unor surse, Macofil SA este societatea prejudiciată.