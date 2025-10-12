Tentativă de suicid la Târgu Jiu. O femeie de 75 de ani s-a aruncat în fața trenului

O femeie în vârstă de 75 de ani, din municipiul Târgu Jiu, a încercat să își pună capăt zilelor, aruncându-se în fața unui tren, în această dimineață, în zona gării din Târgu Jiu.

Victima a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Gorj și transportată de urgență la spital. Deocamdată nu se cunosc detalii despre starea sa de sănătate.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

Revenim cu amănunte pe măsură ce vom obține informații.