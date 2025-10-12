Șofer de vârsta majoratului, băut la volan în Târgu Jiu

La data 12 octombrie 2025, în jurul orei 03:00, polițiști din cadrul Biroului Rutier Târgu Jiu au depistat în trafic un bărbat, de 18 ani, din Jupânești, în timp ce conducea un autoturism pe strada Griviței din Târgu Jiu, având o concentrație de 0,49 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Secția U.P.U. a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, în vederea recoltării de mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului.