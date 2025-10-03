spot_img
    Eveniment

    Un bătrân de 75 de ani și-a înjunghiat un vecin din gelozie

    Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus reţinerea preventivă, pe o durată de 24 de ore, începând cu data de 3 octombrie a suspectului P.I., în vârstă de 75 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracțiunii de tentativă de omor calificat din cauza geloziei.

    ,,Procurorul a reţinut tentativă la infracțiunea de omor calificat, în condiţiile săvârşirii faptei cu premeditare, raportat la faptul că din materialul probatoriu administrat a rezultat că la data de 02.10.2025, în jurul orelor 13:00, în timp ce se afla la domiciliul său, din comuna Slivileşti, sat Tehomir, județul Gorj, suspectul P.I., în vârstă de 75 de ani, fiind sub influența băuturilor alcoolice şi animat de sentimente de gelozie, a luat hotărârea de a suprima viața soţiei sale și a concubinului acesteia, comunicând această hotărâre și altei persoane.

    În cursul aceleiaşi zile, suspectul P.I. a realizat acte de pregătire, înarmându-se cu un cuțit cu lama de 14 cm şi realizând pândirea victimei T.I. în dreptul locuinţei acestuia. Suspectul a aşteptat în apropierea casei victimei până în jurul orelor 18:35, iar atunci când victima s-a întors de la magazinul din apropiere şi s-a apropiat de poarta locunței, ţinând în mână un bax de carton ce conținea borcane, suspectul P.I. a atacat-o și i-a aplicat o lovitură cu cuțitul cu care se înarmase, în zona spatelui, producându-i o leziune care a necesitat pentru vindecare un număr de 10-12 zile de îngrijiri medicale.

    Victima a încercat să scape de atacator, retrăgându-se spre magazinul situat la aproximativ 40 de metri de locul faptei, dar a fost urmărită de suspect, care avea cuțitul în mână, încercând să o ajungă din urmă, nereuşind însă din cauza vârstei înaintate, victima reușind să-şi asigure scăparea prin intrarea în interiorul barului.

    Suspectul P.I. a intrat în terasa barului, după care s-a deplasat la domiciliul său, aruncând cuțitul într-un colț al grădinii, loc în care a fost identificat şi ridicat de către organele judiciare.

    Din concluziile medicale preliminare emise de SML Gorj, rezultă că persoana vătămată T.I. a prezentat o plagă tăiată-înţepată în zona lombar paravertebral, suturat cu două fire separate de circa 3 cm pe fond tumefiat, care s-a putut produce prin lovire cu un corp tăietor-înţepător, posibil cuțit, leziunile necesitând pentru vindecare 10 12 zile de îngrijiri medicale, fără a pune în primejdie viața victimei”, au transmis procurorii.

    Articolul precedent
    Distribuţie Oltenia anunţă modificări ale programului de întrerupere a furnizării energiei electrice din data de 10.10.2025
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
