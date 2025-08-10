Un șofer beat a făcut prăpăd în Bârsești

Un șofer aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina în stația de autobuz din zona Bârsești și într-o mașină parcată, care, în urma impactului, a intrat într-un alt autoturism.

„Polițiști din Târgu Jiu au fost sesizați pe data de 9 august, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Bârsești.

Din primele verificări efectuate de polițișții ajunși la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 24 de ani, din Tălpășești, în timp ce conducea un autoturism din direcția orașului Târgu Jiu către Tismana, ar fi părăsit partea carosabilă, ar fi intrat în coliziune cu stația de autobuz, după care, și-ar fi continuat deplasarea, acroșând un autoturism ce se afla staționat, care la rândul său, a fost proiectat într-o altă mașină.

Conducătorul auto a părăsit locul accidentului, revenind ulterior, iar în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,64 mg/litru alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În urma accidentului a rezultat rănirea conducătorului auto de 24 de ani și a unei femei de 39 de ani care se afla în primul autoturism acroșat în accident, ambii având nevoie de îngrijiri medicale.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducere sub influența alcoolului, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată“, au transmis polițiștii.