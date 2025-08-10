Șofer beat și fără permis, urmărit de polițiști. A fost reținut pentru 24 de ore

Un tânăr de 19 ani din comuna Slivilești a fost reținut de polițiști după ce s-a urcat la volanul mașinii sub influența alcoolului și fără permis. Mai mult decât atât, acesta nu a oprit la semnalele polițiștilor și a fost urmărit aproximativ trei kilometri.

„La data de 8 august 2025, polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Motru, în timp ce acționau pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente, au efectuat semnalul regulamentar de oprire conducătorului unui autoturism, care nu s-a conformat, continuându-și deplasarea.

Polițiștii au procedat la urmărirea acestuia, iar după aproximativ 3 km conducătorul auto a abandonat autoturismul încercând să scape de patrula de poliție, însă a fost interceptat și imobilizat conform procedurilor în vigoare.

Polițiștii au procedat la identificarea persoanei în cauză, în identitatea unui bărbat, de 19 ani, din Slivilești.

În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație alcoolică de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar din verificările în bazele de date ale Poliției Române s-a stabilit că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și autoturismul figurează neînmatriculat, numerele aplicate fiind false.

Conducătorul auto a fost dus la Spitalul Municipiului Motru unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul cu număr fals.

La data de 9 august 2025, față de bărbat a fost luată măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj“, au transmis polițiștii