Gabriel Cotabiță a murit la 69 de ani. Lumea muzicală din România, în doliu

Marele artist Gabriel Cotabiță s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani, în urma unui accident vascular cerebral. Vestea tragică a fost făcută publică de compozitorul Ionel Tudor, unul dintre cei mai apropiați prieteni și colaboratori ai săi, printr-un mesaj emoționant:

„Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori, ci și prieteni din tinerețe. Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători – Noapte albastră, Te rog, domnișoară, nu pleca, Și va mai trece-o noapte, Viața e un cazino, Să nu ne spunem adio, Poate că da, poate că nu – și multe altele. Am împărțit momente unice în carieră și în viață. Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină!”, a transmis Ionel Tudor.

O carieră legendară

Gabriel Cotabiță a fost una dintre cele mai importante figuri ale muzicii pop din România. De-a lungul unei cariere ce a început în anii ’70, artistul a reușit să cucerească publicul cu vocea sa inconfundabilă și cu melodii care au rămas în inimile generațiilor.

Piese precum Noapte albastră, Și va mai trece-o noapte sau Să nu ne spunem adio au devenit repere ale muzicii românești, iar Cotabiță a fost apreciat nu doar pentru talentul său, ci și pentru pasiunea și dăruirea cu care a urcat pe scenă.

Doliu în lumea artistică

Vestea morții sale a îndurerat întreaga comunitate artistică din România. Prieteni, colegi de breaslă și admiratori își exprimă regretul pentru pierderea unui artist de neegalat, dar și a unui om generos și plin de suflet.

Gabriel Cotabiță lasă în urmă o moștenire muzicală de neprețuit, iar piesele sale vor continua să fie cântate și iubite de generațiile viitoare.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!