Cine este gorjeanul din comuna Vladimir care și-a ucis soția într-un mod cumplit

Vasile Stamate este criminalul din Vladimir care și-a ucis soția într-un mod cumplit. Bărbatul, în vârstă de 57 de ani, și-a stropit soția cu benzină și i-a dat foc, iar aceasta a murit în chinuri cumplite. Comunitatea din satul Valea Deșului este șocată de cele întâmplate.

Bărbatul și soția sa erau cunoscuți cu viciul alcoolului. Vasile Stamate se află la pensie, după ce a lucrat în domeniul petrolului. Acesta are două fiice care sunt căsătorite.

Bărbatul se află acum în stare de arest preventiv.

„Conform probatoriului administrat până în prezent în cauză, s-a reținut că inculpatul S.V., în vârstă de 57 de ani, la data de 05.04.2025, in jurul orelor 18:30, în timp ce se afla la domiciliul din comuna Vladimir, sat Valea Deşului, jud. Gorj, pe fondul unui conflict spontan alimentat de consumul de alcool, folosindu-se de un combustibil inflamabil (benzină) păstrat într-un recipient din plastic, a incendiat pe soţia sa, S.I., în vârstă de 52 de ani, căreia i-a produs astfel arsuri pe o mare suprafață a corpului şi in final decesul. S-a reținut de procuror săvârşirea infracţiunii de omor calificat asupra unui membru de familie, fapta fiind săvârşită prin cruzimi. Tribunalul Gorj a admis propunerea şi a dispus arestarea preventivă a inculpatului S.V. pentru 30 de zile, începând cu data de 06.04.2025. Cercetările continuă, pentru stabilirea adevărului pe bază de probe, în vederea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracțiuni, urmând a fi dispuse în continuare măsuri legale. Facem însă precizarea că punerea sub învinuire a unei persoane suspecte, punerea în mişcare a acțiunii penale față de o persoană inculpată sau trimiterea în judecată reprezintă etape ale procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, dar aceste acțiuni ale procurorului nu sunt în măsură să înfrângă prezumția de nevinovăţie de care beneficiază în continuare persoanele suspecte sau inculpate“, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.