VIDEO Un nou film documentar despre eroina de la Jiu. Șeful Salvamont Gorj a avut o contribuție majoră

Un nou film documentar despre eroina de la Jiu va fi lansat în curând. Sabin Cornoiu, șeful Salvamont Gorj, a avut o contribuție majoră la realizarea acestuia. El a reușit să identifice locul exact și tranșeul în care a murit Ecaterina Teodoroiu.

„După mai bine de un secol, cercetările de teren, documentele militare și mărturiile descoperite confirmă cu certitudine: tranșeul în care a murit eroina de la Jiu a fost identificat.

În mai 2025, filmările documentarului „Cătălina”, au readus la viață momentul căderii Ecaterinei Teodoroiu, chiar în locul unde și-a găsit sfârșitul eroic.

O poveste documentată, reconstituită și spusă cu emoție – din respect pentru adevăr și pentru memoria unei eroine , o producție semnata de Asociația Prospectorii Istoriei , având alături specialisti in istorie, cinematografie, reconstituiri istorice si voluntari .

Inca un proiect de suflet, 6 ani de cercetare in arhive, in teren, detecție, analiza indicii, masuratori, si un rezultat mai mult decât excepțional, identificarea tranșeului unde a fost răpusă de gloanțe Ecaterina Teodoroiu, eroina plecata de pe meleagurile gorjene sa lupte pentru țară. A urmat un alt vis frumos , sa facem si un film, o compilație de trecut si prezent prin care sa readucem la viata acest frumos episod de istorie si mândrie naționala, filmarea realizat chiar in tranșeul de pe Dealul Secului in zona Varnita-Muncelu.

Primele etape ne-au reușit, formarea echipei de entuziaști, concepție scenariu, regizor, actori, istorici, figuranți, recuzita, cameramani, filmarea tuturor scenelor, mâncare din traista, apoi am găsit resursele financiare sa facem montajul si acum începem sa il prezentam in festivalurile de profil“, a spus Sabin Cornoiu.

Post producția filmului a fost cofinanțată de Consiliul Județean Gorj din bugetul anului 2025.

Premierea filmului va avea loc sambata 25 iulie in cadrul festivalului de film istoric „Cosna 789”.