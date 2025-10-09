Novăceanul Dodoi, condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru ultraj

Constantin Dodoi, novăceanul trimis în judecată în octombrie 2022 pentru mai multe infracțiuni de ultraj, conducere sub influența alcoolului, conducere fără permis și refuz de prelevare de probe biologice, după ce a fost tras pe dreapta de polițistul Brânzan de la Poliția Novaci, a fost condamnat definitiv. Dodoi a primit patru ani cu executare din care se deduce perioada de arest preventiv și arest la domiciliu, 43 de zile. Dodoi a devenit cunoscut nu pentru acest incident ci după cel care a urmat, acesta acuzând mascații de la SAS că l-au torturat. Dosarul mascaților este inca pe rol, cu o mare parte dintre respectivii achitați.

Curtea de Apel Craiova a decis astăzi să desființeze sentința Judecătoriei Novaci din septembrie anul trecut dar rejudecând a păstrat sentința privind cei patru ani cu executare pentru inculpatul Dodoi. Respectivul va ajunge astăzi în detenție.