Elevă reținută după ce a amenințat un alt elev cu cuțitul

Polițiști din Târgu Jiu au fost sesizați în mod direct de către un cadru didactic al unei unități de învățământ din municipiu, cu privire la o altercație între 2 elevi ai instituției.

Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că în jurul orei 12:50, în timp ce se afla pe holul liceului, o tânără, în vârstă de 18 ani, din comuna Bălești, elevă a clasei a XI-a, în urma unui conflict spontan, ar fi amenințat cu un obiect tăietor-înțepător un alt elev care își urmează cursurile la aceeași unitate de învățământ, în vârstă de 15 ani, din Târgu Jiu, fiindu-i provocată o stare de temere.

Tânărului de 15 ani i-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii 26/2024, acesta opunându-se emiterii unui ordin de protecție provizoriu, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanței.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de amenințare și port ilegal de obiecte periculoase.

În urma probatoriului administrat de către polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale, a fost dispusă reținerea pe bază de ordonanță pe o perioadă de 24 ore față de tânăra de 18 ani, aceasta fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Dolj, urmând ca la data de 09.10.2025 să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale, a transmis IPJ Gorj.