Târgu Jiu
miercuri, octombrie 15, 2025
Altele
    Politic

    Aberațiile de mediu care împiedică finalizarea hidrocentralelor de pe Jiu, înlăturate

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    Deputatul de Gorj, Claudiu Manta, susține că a dezbatut astazi in Comisia de Industrii si Servicii si a votat, ulterior, in plenul Camerei Deputatilor, „propunerea legislativa prin care se inlatura aberatiile de mediu, care au blocat finalizarea hidrocentralelor de pe Jiu”.

    „Astfel, perimetrele hidrocentralelor incepute inainte de stabilirea ariilor protejate vor fi scoase de sub restrictiile de mediu. Este inca un pas legislativ extrem de important, care permite deblocarea acestor proiecte, vitale pentru judetul Gorj, care asigura energie curata si ieftina romanilor. Cu toata opozitia celor de la USR si a ministrei Mediului, care nu au inteles ca siguranta energiei românilor este o prioritate, aceste hidrocentrale trebuie sa fie finalizate. Este vorba și de responsabilitatea față de banii României, investiți în hidrocentrale pe care interesele unora le țin blocate de ani de zile. Modificările votate azi pun capăt jocurilor de interese”, a mentionat parlamentarul PSD.

    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
